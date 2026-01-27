Kommentar zu sinkenden Schülerzahlen: Neuer Weg bietet eine Chance

Schwarzenberg
Das Erzgebirge schrumpft seit Jahren, und dieser Prozess hält weiter an. Die Schülerzahlen sinken, und doch ist eine Schule auch lebendiger Mittelpunkt für den Ort.
Alles schon einmal erlebt: Anfang der 1990er-Jahre der Geburtenknick, woraufhin etliche Schulen in der Region geschlossen wurden. Ein wunder Punkt, der in vielen Dörfern bis heute schmerzt, weil Schulen ein lebendiger Mittelpunkt sind. Diesen Fehler wolle man nicht wiederholen, so Bildungsminister Clemens beim Besuch in Schwarzenberg. Und doch...
