Konstruktives Altstadtgespräch in Schwarzenberg: Gute Stimmung und statt Vorwürfen erste Ideen

Ein junger Geschäftsmann aus der Schwarzenberger Altstadt findet Gehör mit seinem Anliegen, das Zentrum lebendiger werden zu lassen. Ein seit Jahren oft diskutiertes Thema. Nur der Ton hat sich gewandelt. Statt Vorwürfen werden Ideen geäußert.

„Gut!“ So lautet die häufigste Einschätzung von den etwa 40 Teilnehmern eines Altstadtgesprächs, zu dem der junge Fotograf Lukas Ullmann am Sonntagnachmittag ins Ratskellergässchen in die Schwarzenberger Altstadt eingeladen hatte. „Dass so viele kommen, hätte ich nicht gedacht“, sagt der 28-Jährige beim ersten Blick auf „seine...