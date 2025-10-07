Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Viele Kinder lieben es, mit den Händen selbst etwas zu erschaffen.
Viele Kinder lieben es, mit den Händen selbst etwas zu erschaffen. Bild: famveldman - stock.adobe.com
Schwarzenberg
Kreatives auf Schloss Schwarzenberg: Modellieren mit einem Profi
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Für alle Ferienkinder, die gern mit ihren Händen etwas tun wollen, hält das Team vom Museum ein Angebot bereit.

Dass die Stadt Schwarzenberg in diesem Jahr ihr 875-jähriges Bestehen feiert, ist bekannt. Doch dass sich Ferienkinder jetzt unter Anleitung eines Profis einen Jubiläumstaler selbst gestalten können, das ist neu. Es ist ein Ferientipp für die derzeit verregneten Herbsttage. Am 8. und nochmals am 14 Oktober wartet Anatoli Budjko, der...
