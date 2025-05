Kreissportfest für Menschen mit Behinderung am Wochenende in der Ritter-Georg-Halle Schwarzenberg

Bei diesem Sportfest geht es um Spaß an Bewegung, viel weniger um Pokale und Platzierungen. Und doch fiebern die Aktiven dem Tag entgegen.

Es ist immer wieder überraschend, welche kniffligen Aufgaben sich die Organisatoren des sportlichen Wettstreits einfallen lassen. Der Spaß an sportlicher Betätigung steht auch diesmal im Mittelpunkt, wenn am 17. Mai zum Kreissportfest für Menschen mit Behinderungen in die Ritter-Georg-Halle nach Schwarzenberg eingeladen wird. Es ist die 33....