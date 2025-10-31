Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wegen eines Unfalls in Schwarzenberg ist es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Bild: Niko Mutschmann
Wegen eines Unfalls in Schwarzenberg ist es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Kreuzungs-Crash in Schwarzenberg mit vier Verletzten: Was die Polizei zum Unfallhergang weiß
Von Niko Mutschmann
In Schwarzenberg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autos sind an einer Kreuzung zusammengekracht, vier Menschen wurden verletzt.

In Schwarzenberg ist es am Donnerstag kurz vor 18 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. An der Kreuzung von B 101 (Straße der Einheit), Neustädter Ring und Grünhainer Straße stießen ein Peugeot und ein Citroën zusammen. Vier Personen wurden verletzt.
