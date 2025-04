Krimi, Kunst und Kinderspiele – Was die Nacht der Bibliotheken im Erzgebirge bietet

Dieser Freitagabend gehört den Bücherfreunden und solchen, die es werden wollen. Die Nacht der Bibliotheken lockt mit verschiedenen Angeboten, spannenden Neuheiten und Zeit zum Stöbern.

„Wissen.Teilen.Entdecken“ - lautet das Motto der bevorstehenden Nacht der Bibliotheken in ganz Deutschland. Und diese Nacht beginnt am Freitagabend. Ab 18 Uhr ist dann auch in der Stadtbibliothek Schwarzenberg eine Menge los. Dort startet der literarisch-unterhaltsame Abend mit einer Ausstellungseröffnung einer einheimischen Künstlerin: Mira...