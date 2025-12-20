MENÜ
Bewohner aus Breitenbrunn und Umgebung erhalten nun Post - mit zum Teil mehrjähriger Verspätung.
Bewohner aus Breitenbrunn und Umgebung erhalten nun Post - mit zum Teil mehrjähriger Verspätung.
Schwarzenberg
Kripo-Beamte derzeit als Postboten im Erzgebirge unterwegs – Briefzustellung erfolgt Jahre später
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Weil ein Briefzusteller aus Schwarzenberg offenbar ab und an keine Lust auf seinen Job hatte, erhielten etliche Erzgebirger über Monate keine Post. Wie sich jetzt herausstellt hat, sogar über Jahre.

Wenn in diesen Tagen Kripo-Beamte an den Türen so mancher Breitenbrunner klingeln, so kann es sein, dass Post kommt. Denn sie verteilen nun jene Briefe und Karten, die im Sommer 2024 in der Wohnung eines Briefzustellers in Schwarzenberg beschlagnahmt worden waren.
