Künstler holt die Bergpredigt ins Erzgebirge – und wirft Fragen auf

Alfred Dorschner starb 1998, aber er hat in seiner Heimat Spuren hinterlassen. Eine aktuelle Sonderausstellung im Spiegelwaldturm macht nun anhand einer Auswahl von Gemälden und Grafiken mit den Facetten seiner Werke bekannt.

Alfred Dorschner holte die Bergpredigt vom Heiligen Land ins Erzgebirge. Aber das ist bei weitem nicht das einzige Bemerkenswerte an diesem Triptychon des Bernsbacher Malers, erklärt Achim Siegert. Alfred Dorschner holte die Bergpredigt vom Heiligen Land ins Erzgebirge. Aber das ist bei weitem nicht das einzige Bemerkenswerte an diesem Triptychon des Bernsbacher Malers, erklärt Achim Siegert.