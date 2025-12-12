Kult-Kneipe im Erzgebirge – „Kunst & Kneipe“ in Schwarzenberg wird 35

Zu Beginn war es nur ein Klapptisch, an dem Glühwein ausgeschenkt wurde. Heute ist „Kunst & Kneipe“ in Schwarzenberg längst viel mehr.

Anfang Dezember 1990 ging es los mit „Kunst & Kneipe“ in Schwarzenberg. „Mit einem Glühweinstand auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt“, erinnert sich Lydia Schönberg. 35 Jahre ist das her. Und seither ist viel passiert. Dreieinhalb Jahrzehnte, die das Haus, die Kneipe, die Mannschaft und Macher geprägt und immer wieder verändert... Anfang Dezember 1990 ging es los mit „Kunst & Kneipe“ in Schwarzenberg. „Mit einem Glühweinstand auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt“, erinnert sich Lydia Schönberg. 35 Jahre ist das her. Und seither ist viel passiert. Dreieinhalb Jahrzehnte, die das Haus, die Kneipe, die Mannschaft und Macher geprägt und immer wieder verändert...