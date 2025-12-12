MENÜ
Mit einem Glühweinstand hat vor 35 Jahren die Geschichte von „Kunst & Kneipe“ in Schwarzenberg angefangen. Christine Beier (l.) und Lydia Schönberg schmeißen die Kult-Kneipe bis heute.
Mit einem Glühweinstand hat vor 35 Jahren die Geschichte von „Kunst & Kneipe“ in Schwarzenberg angefangen. Christine Beier (l.) und Lydia Schönberg schmeißen die Kult-Kneipe bis heute. Bild: Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Kult-Kneipe im Erzgebirge – „Kunst & Kneipe“ in Schwarzenberg wird 35
Von Beate Kindt-Matuschek
Zu Beginn war es nur ein Klapptisch, an dem Glühwein ausgeschenkt wurde. Heute ist „Kunst & Kneipe“ in Schwarzenberg längst viel mehr.

Anfang Dezember 1990 ging es los mit „Kunst & Kneipe“ in Schwarzenberg. „Mit einem Glühweinstand auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt“, erinnert sich Lydia Schönberg. 35 Jahre ist das her. Und seither ist viel passiert. Dreieinhalb Jahrzehnte, die das Haus, die Kneipe, die Mannschaft und Macher geprägt und immer wieder verändert...
