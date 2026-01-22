Kultusminister Clemens zu Gast im Erzgebirge: Wo es genügend Kitas gibt, aber immer weniger Kinder

Schwarzenberg
Der demografische Wandel ist im Erzgebirge besonders spürbar. Seit Jahren werden weniger Kinder geboren. Sachsens Bildungsminister Conrad Clemens spricht sich dennoch für den Erhalt der Bildungslandschaft und frühe Förderung aus.
„Hören sie das Kinderlachen im Garten? Das ist Zukunftsmusik.“ Mit diesen Worten eröffnete Alexander Ladwig, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Erzgebirge, die Gesprächsrunde im Kinderhaus „Sonnenschein“ im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe, zu der sich am Donnerstag Sachsens Bildungsminister Conrad Clemens (CDU)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.