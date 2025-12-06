Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei kuriose Unfälle hat es am Freitag im Altkreis Aue-Schwarzenberg gegeben.
Zwei kuriose Unfälle hat es am Freitag im Altkreis Aue-Schwarzenberg gegeben. Bild: Stefan Puchner/dpa
Zwei kuriose Unfälle hat es am Freitag im Altkreis Aue-Schwarzenberg gegeben.
Zwei kuriose Unfälle hat es am Freitag im Altkreis Aue-Schwarzenberg gegeben. Bild: Stefan Puchner/dpa
Schwarzenberg
Kurios: Autos machen sich im Erzgebirge selbstständig – Opel kracht in Weinfässer
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei abgestellte Autos haben rund 18.000 Euro Schaden angerichtet. Dabei waren die Handbremsen offenbar angezogen.

Zwei ungewöhnliche Unfälle beschäftigen die Polizei im Erzgebirge. Zwei Autos machten sich am Freitag selbstständig und richteten einen hohen Sachschaden an. Gegen 10.05 Uhr stellte in Schwarzenberg eine 35-Jährige einen Opel Movano in einer Parklücke in der Altstadt auf dem Markt ab. „Obwohl die Handbremse angezogen war, setzte sich das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
2 min.
Plötzlich Glatteis: Mehrere Unfälle nacheinander auf Staatsstraße im Erzgebirge
Zu mehreren Unfällen ist es aufgrund von Glatteis bei Schwarzenberg gekommen.
Mehrere Fahrzeuge waren in Unfälle verwickelt, die sich am Freitagnachmittag bei Schwarzenberg ereigneten. Der Grund: Glatteis.
Heike Mann
13:07 Uhr
2 min.
DOSB beschließt weiteren Olympia-Fahrplan
Aus Sicht von Präsident Thomas Weikert steht der DOSB geschlossen hinter einer Olympia-Bewerbung - egal, welcher Kandidat es am Ende wird.
Der DOSB träumt von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland. Nun steht auch der weitere Weg bis zur Auswahl des nationalen Kandidaten fest. Präsident Weikert versichert Geschlossenheit.
13:00 Uhr
1 min.
Kurz vor Jahresende: Bad Brambach beschließt Haushalt
Bad Brambachs Gemeinderat hat den Haushalt 2025 einstimmig beschlossen.
Die finanziell angeschlagene Gemeinde hat das Ziel geschafft, im laufenden Jahr einen Etat aufzustellen. Auch eine andere Entscheidung ist getroffen.
Ronny Hager
11:41 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Opel überschlägt sich
Ein Unfall hat sich am Dienstagabend bei Großrückerswalde ereignet.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw von der Fahrbahn ab. Es entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden.
Joseph Wenzel
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel