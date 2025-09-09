Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Trinkwasser in einem Gebiet von Johann’stadt war kurz mit Umweltkeimen belastet.
Das Trinkwasser in einem Gebiet von Johann’stadt war kurz mit Umweltkeimen belastet. Bild: Symbolfoto: Pleul/dpa
Schwarzenberg
Kurzzeitige Bakterien im Trinkwasser in Johanngeorgenstadt: Fehlende Anwohnerinfo verwundert
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Johanngeorgenstadt sind im August kurzzeitig Umweltkeime im Wasser festgestellt worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Dennoch erhielt eine Kita dazu eine Meldung vom Gesundheitsamt, andere Kunden aber nicht. Warum?

Eine Information aus dem Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises hat kürzlich in Johanngeorgenstadt für Fragezeichen bei einigen Bürgern gesorgt. Die Behörde hatte einer Kita mitgeteilt, dass das Trinkwasser im Gebiet der Einrichtung mit Bakterien belastet sei. Anwohner erfuhren über soziale Medien durch Eltern davon, erhielten allerdings keine...
