Langlauf am Erzgebirgskamm noch gut möglich - Neuschnee wird erwartet

Für das Wochenende reicht die Tourist-Information in Johanngeorgenstadt für alle Skifreunde und Hobbysportler wichtige Informationen zu den Wintersportbedingungen aus. „Langlauf ist gut möglich auf unserer Wettkampfstrecke am Eisstadion. Diese ist mit Kunstschnee präpariert“, teilt Michelle Hof von der Tourist-Info mit. Noch seien die...