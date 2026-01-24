MENÜ
In und um Johanngeorgenstadt gibt es im Winter viele gespurte Loipen.
In und um Johanngeorgenstadt gibt es im Winter viele gespurte Loipen.
Schwarzenberg
Langlauf am Erzgebirgskamm noch gut möglich - Neuschnee wird erwartet
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Für Hobbysportler und Wintersportfans meldet Johanngeorgenstadt fürs Wochenende noch gute Bedingungen in der Loipe.

Für das Wochenende reicht die Tourist-Information in Johanngeorgenstadt für alle Skifreunde und Hobbysportler wichtige Informationen zu den Wintersportbedingungen aus. „Langlauf ist gut möglich auf unserer Wettkampfstrecke am Eisstadion. Diese ist mit Kunstschnee präpariert“, teilt Michelle Hof von der Tourist-Info mit. Noch seien die...
