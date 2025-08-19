Lebendiges Computerspiel erfordert Kondition und Köpfchen: Vereinsidee stößt auf große Resonanz

Schwarzenberg
Ein lebendiges Computerspiel weckte die Neugier vieler Besucher. Der „ERZähler“-Verein hat zum Altstadt- und Edelweißfest die Gäste mit diesem Angebot überrascht.
Eine Familie verlässt den Schlossgarten. Alle vier Familienmitglieder sehen geschafft aus. Dass sie am lebendigen Computerspiel teilgenommen haben, verraten Bändchen, die sie am Handgelenk tragen und natürlich der blaue Beutel. Diesen erhielt jede Spielgruppe zum Start. Darin konnten all die Utensilien, wie Münzen, Kräuter und Zauberwasser,...
