Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Michael Klaus mit seiner Tochter Alexandra und den Enkelsöhnen vor der Elfenhöhle.
Michael Klaus mit seiner Tochter Alexandra und den Enkelsöhnen vor der Elfenhöhle. Bild: Carsten Wagner
Michael Klaus mit seiner Tochter Alexandra und den Enkelsöhnen vor der Elfenhöhle.
Michael Klaus mit seiner Tochter Alexandra und den Enkelsöhnen vor der Elfenhöhle. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Lebendiges Computerspiel erfordert Kondition und Köpfchen: Vereinsidee stößt auf große Resonanz
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein lebendiges Computerspiel weckte die Neugier vieler Besucher. Der „ERZähler“-Verein hat zum Altstadt- und Edelweißfest die Gäste mit diesem Angebot überrascht.

Eine Familie verlässt den Schlossgarten. Alle vier Familienmitglieder sehen geschafft aus. Dass sie am lebendigen Computerspiel teilgenommen haben, verraten Bändchen, die sie am Handgelenk tragen und natürlich der blaue Beutel. Diesen erhielt jede Spielgruppe zum Start. Darin konnten all die Utensilien, wie Münzen, Kräuter und Zauberwasser,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
4 min.
Was geht ab zum Altstadt- und Edelweißfest in Schwarzenberg und wohin zuerst?
Drache von Schwarzenberg: Das Wappentier wird zum Fest wieder „geweckt“.
Von Freitagabend bis Sonntag wird in Schwarzenberg wieder gefeiert. Neben vielen bekannten Angeboten gibt es auch erlebenswerte Neuerungen.
Beate Kindt-Matuschek
11:15 Uhr
2 min.
Uber-Angebot für Frauen: Etwa doppelte Wartezeit
Bei Uber können Frauen eine Fahrt mit einer Fahrerin buchen - müssen dann aber etwas mehr Wartezeit in Kauf nehmen. (Symbolbild)
Bei Uber können Frauen in einigen Städten seit drei Monaten Fahrten mit Fahrerinnen buchen - müssen dann aber etwas mehr Wartezeit in Kauf nehmen. Das Angebot soll bald ausgeweitet werden.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:11 Uhr
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
17.08.2025
4 min.
Zeitsprung auf dem Catwalk: Andrang bei historischer Modenschau beim Stadtfest in Schwarzenberg
Am Ottenstein, eine 473,5 Meter hohe Erhebung bei Schwarzenberg, war nach 1863 kurzzeitig Bäderbetrieb: im Bild die damalige Badekleidung der Kurgäste.
Schwarzenberg feierte von Freitag bis Sonntag doppelt: 30 Jahre Altstadt- und Edelweißfest eingebettet ins Jubiläumsjahr „875 Jahre Schwarzenberg“. Die historische Kostümschau provozierte einen neckischen Kommentar.
Katrin Hofmann
Mehr Artikel