Leser helfen im Erzgebirge: Ramona Meier kämpft für ihren kranken Sohn

Sie sind genügsam, sie klagen nicht, weil sie sich haben: Ramona und René Meier aus Schwarzenberg. Eine Mutter-Sohn-Beziehung, die schon so viel ausgehalten hat. Nur das Auto bockt.

Schwarzenberg. Seit ihr Sohn René geboren wurde, ist Ramona Meier für ihren Sohn da. Das kann wohl jede Mutter von sich behaupten. Allerdings liegt der Fall von Ramona Meier dann doch etwas anders. Bereits sechs Wochen nach der Geburt ihres Sohnes ist der Vater und Ehemann tödlich verunglückt. Seither meistern die Beiden ihr Leben allein.

Und das war nicht immer leicht, denn bei René wurde frühkindlicher Autismus diagnostiziert. Damit nicht genug. Auch eine seltene neurologische Muskelerkrankung hat er geerbt, die mit Lähmungen einhergeht.

„Irgendwann werde ich die Pflege allein nicht mehr schaffen“

Seit René 17 Jahre alt ist, weiß er um die Diagnose. Und er weiß auch, dass die Krankheit fortschreitend und nicht heilbar ist. Doch wer ihn sieht, blickt in ein Gesicht voller Lebensfreude und Freundlichkeit. Während Ramona Meier alles tut, um gemeinsam mit René das Leben so gut es geht zu meistern, schweifen ihre Gedanken schon seit geraumer Zeit in die Zukunft. Die heute 60-Jährige ist dabei weder sentimental noch wehleidig, eher pragmatisch. „Was wird aus René, wenn ich ihn nicht mehr allein pflegen und heben kann?“, fragt sie. Für ihr Kind hat sie ihren Beruf aufgegeben, um ganz für den heute 38-Jährigen da zu sein.

Bislang wohnen die Beiden in Schwarzenberg in einer behindertengerechten Wohnung. „Irgendwann werde ich die Pflege allein nicht mehr schaffen“, bleibt sie realistisch und hat sich nach einer Lösung umgesehen – und etwas gefunden, was ihr ideal erscheint. „Wir ziehen demnächst in die Seniorenwohnanlage ,Sonnenschlössel‘ nach Schneeberg“, verkündet sie stolz. Freude und Erleichterung sind spürbar.

Nur das 17 Jahre alte Auto bereitet ihr noch Sorgen

Sie werde eine kleine Wohnung im betreuten Wohnen beziehen, René ein Pflegezimmer. Beides in einem Haus. „Da leben wir weiterhin unter einem Dach.“ Ein Modell, nachdem sie lange gesucht hat. Nur das 17 Jahre alte Auto bereitet ihr noch Sorgen. Das brauchen sie weiterhin, um die Termine an der Uniklinik in Jena wahrzunehmen. Beim nächsten Auto, das wünschen sich beide, sollte der schwere elektrische Rollstuhl direkt reinfahren können.

Bislang hebt sie ihren Sohn auf den Beifahrersitz und wuchtet dann den mehr als 150 Kilogramm schweren Rollen in den Kofferraum. „Wenn ihr da helfen könntet“, formuliert sie in ihren größten Wunsch, der mithilfe der Aktion „Leser helfen“ der „Freien Presse“ in Erfüllung gehen soll. (matu)

