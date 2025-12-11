MENÜ
Die Polizei hält die Aufregung um die Demo in Schwarzenberg für unbegründet.
Die Polizei hält die Aufregung um die Demo in Schwarzenberg für unbegründet.
Schwarzenberg
Linken-Demo im Erzgebirge: Was die Polizei dazu sagt
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Erzgebirge herrscht Aufregung wegen einer Demo, für Sonnabend angemeldet von Mitgliedern des „Spektrums 360°“ und Linken-Politikerin Juliane Nagel in Schwarzenberg. Sind die Sicherheitsbedenken begründet?

Eine Demonstration im Erzgebirge – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Seit Bekanntwerden der Pläne des „Spektrums 360°“, Libertäre Linke Erzgebirge, schlagen die Wogen hoch. Es wird von Tag zu Tag heftiger debattiert – hauptsächlich...
Mehr Artikel