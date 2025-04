Marode Borde an Brücke in Schwarzenberg müssen wohl noch einen Sommer überstehen

Die Betonborde an der Brücke über das Schwarzwasser in Schwarzenberg sind ausgebrochen und bröckeln massiv. Eine Sanierung? So schnell nicht in Sicht. Die zuständige Behörde verweist auf fehlende Finanzmittel.

Die Borde des Fußwegs an der Brücke, die an der Erlaer Straße (S 274) - nahe dem Lidl-Markt - über das Schwarzwasser führt, sind porös. Behelfsmäßig sichert bereits eine Warnbake den massiv ausgeschlagen Bereich. Die alten Betonborde zerbröseln wie Pfefferkuchen. Doch daran wird sich so schnell nichts ändern.