Frank Tröger; André Krauß, Nils Stüdemann und Arnd Weißflog (v. l.) beim ersten Spatenstich.
Bild: C. Wagner
Schwarzenberg
Meilenstein für Feuerwehr im Erzgebirge: Gemeinde setzt Millionenprojekt um
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Raschau-Markersbach baut ein neues Feuerwehrdepot. Es entsteht an strategisch gutem Standort. Insgesamt werden 2,5 Millionen Euro investiert.

Sie haben Anfang der Woche den ersten Spatenstich für das neue Feuerwehrdepot Markersbach gesetzt: Bürgermeister Frank Tröger, Ortswehrleiter André Krauß, Gemeindewehrleiter Arnd Weißflog und Nils Stüdemann vom Planungsbüro Süß. Damit endete die Planungsphase, die 2024 begonnen hat. Entstehen wird der Neubau genau dort, wo die große...
