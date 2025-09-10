Meilenstein für Feuerwehr im Erzgebirge: Gemeinde setzt Millionenprojekt um

Schwarzenberg
Raschau-Markersbach baut ein neues Feuerwehrdepot. Es entsteht an strategisch gutem Standort. Insgesamt werden 2,5 Millionen Euro investiert.
Sie haben Anfang der Woche den ersten Spatenstich für das neue Feuerwehrdepot Markersbach gesetzt: Bürgermeister Frank Tröger, Ortswehrleiter André Krauß, Gemeindewehrleiter Arnd Weißflog und Nils Stüdemann vom Planungsbüro Süß. Damit endete die Planungsphase, die 2024 begonnen hat. Entstehen wird der Neubau genau dort, wo die große...
