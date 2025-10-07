„Mein Feld ist mein Fitnessstudio“: Ein Gemeinderat aus dem Erzgebirge und sein fruchtbringendes Hobby

Wie die Kindheit doch prägt: Ein Raschauer führt bis heute fort, was ihn sein Vater gelehrt hat, und kann damit auch nachfolgende Generationen für die Landwirtschaft begeistern.

„Ich bin Hobby-Kartoffelbauer aus Leidenschaft“, sagt André Schmidt und zeigt voller Stolz auf einen kleinen Acker inmitten von Raschau. Es ist Idylle pur: Ein Pflaumenbaum mit ausladender Krone bietet mit seinem üppigen Blätterdach Schutz vor leichtem Regen und spendet zugleich bei Sonnenschein angenehmen Schatten. Auf der anderen Seite... „Ich bin Hobby-Kartoffelbauer aus Leidenschaft“, sagt André Schmidt und zeigt voller Stolz auf einen kleinen Acker inmitten von Raschau. Es ist Idylle pur: Ein Pflaumenbaum mit ausladender Krone bietet mit seinem üppigen Blätterdach Schutz vor leichtem Regen und spendet zugleich bei Sonnenschein angenehmen Schatten. Auf der anderen Seite...