Mini-Kinderhaus im Erzgebirge feiert große Festwoche, wo trösten und helfen eine große Rolle spielt

Es fühlt sich an, wie eine große Familie in der Kindertagesstätte Am Birkenwäldchen in Waschleithe. Seit 25 Jahren ist das Kinderhaus in Trägerschaft der Johanniter. Das wird in dieser Woche gefeiert.

Girlanden am Gartenzaun rund um den Spielplatz des Kinderhauses „Am Birkenwäldchen“ in Waschleithe künden schon von Weitem davon, dass in dieser Woche hier gefeiert wird. Der Grund: Seit 25 Jahren befindet sich die Kindertagesstätte in Trägerschaft des Kreisverbandes Erzgebirge der Johanniter-Unfall-Hilfe. Und der Grundgedanke des... Girlanden am Gartenzaun rund um den Spielplatz des Kinderhauses „Am Birkenwäldchen“ in Waschleithe künden schon von Weitem davon, dass in dieser Woche hier gefeiert wird. Der Grund: Seit 25 Jahren befindet sich die Kindertagesstätte in Trägerschaft des Kreisverbandes Erzgebirge der Johanniter-Unfall-Hilfe. Und der Grundgedanke des...