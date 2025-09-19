Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge

Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.

Wer die Spankorbmanufaktur in Grünstädtel betritt, wird automatisch seinen Blick durch die Räume kreisen lassen und seine Augen auf Entdeckungsreise schicken. Die Maschinen und Mauern könnten einige Geschichten erzählen.