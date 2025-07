Mit Spaß und Freude eine schöne Summe für den guten Zweck im Erzgebirge ertanzt

Der Line-Dance-Workshop am Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg war gut besucht. Der Erlös geht in ein wichtiges soziales Projekt der Region.

Mit 40 tanzwilligen Gästen waren Evelyn Tautenhahn und Claudia Klötzer sehr zufrieden. „Das war schon gut. Mann muss ja bedenken, dass Urlaubszeit ist", sagt Tautenhahn, die als Sächsische Meisterin im Line-Dance jetzt zu einem Workshop ans Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg eingeladen hatte. „Vom Anfänger bis hin zu geübten Tänzern war...