Am Samstagmittag waren die ersten Demonstranten am Bahnhof Schwarzenberg eingetroffen.
Am Samstagmittag waren die ersten Demonstranten am Bahnhof Schwarzenberg eingetroffen.
Polizeikräfte haben die Antifa-Demo in Schwarzenberg gesichert.
Polizeikräfte haben die Antifa-Demo in Schwarzenberg gesichert.
Einige der Schirme, die die Demonstranten genutzt haben, um nicht erkannt zu werden, liegen noch als Müll im Straßengraben.
Einige der Schirme, die die Demonstranten genutzt haben, um nicht erkannt zu werden, liegen noch als Müll im Straßengraben.
Schwarzenberg
Nach Antifa-Demo in Schwarzenberg: Verärgerung wegen fehlender Informationen
Von Beate Kindt-Matuschek
Geschäftsleute der Schwarzenberger Neustadt äußern im Nachgang der Demonstration ihren Unmut darüber, dass sie nicht über die Route informiert wurden. Und es gibt auch lobende Worte für die Polizei.

„Egal, wo ich angerufen habe, keiner konnte oder wollte mir Genaueres sagen.“ Das berichtet Cornelia Unger, Managerin des Ring-Centers in Schwarzenberg, mit Rückblick auf die Antifa-Proteste am Samstag. „Im Rathaus war gar niemand zu sprechen. Da hieß es, alle sind gerade außer Haus, und auch im Landratsamt fand sich niemand, der meine...
