Nach Blitzeinschlag: Brand verursacht immensen Schaden an Umspannwerk im Erzgebirge

Nach dem Stromausfall in Folge eines Blitzeinschlages im Umspannwerk in Schwarzenberg gehen die Reparaturarbeiten weiter. Der Schaden ist immens. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Nach dem Brand infolge eines Blitzeinschlags im Umspannwerk in Schwarzenberg am Mittwoch laufen die Reparaturarbeiten weiter auf Hochtouren. Wie ein Sprecher des Stromnetzbetreibers Mitnetz Strom berichtet, soll der zweite Trafo, der aktuell außer Betrieb ist, so schnell wie möglich wieder ans Netz gehen. „Wir hoffen, dass die...