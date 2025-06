Nach Blitzeinschlag: Reparaturarbeiten an Umspannwerk im Erzgebirge dauern länger

Durch einen Blitzeinschlag war es Ende Mai im Umspannwerk in Schwarzenberg zu einem Brand gekommen. Dabei entstand immenser Schaden. Die Reparatur dauert nun länger als geplant.

Nach dem Brand infolge eines Blitzeinschlags im Umspannwerk in Schwarzenberg am 28. Mai dauern die Reparaturarbeiten länger als geplant. Der Stromnetzbetreibers Mitnetz Strom war zunächst davon ausgegangen, dass der zweite Trafo, der aktuell außer Betrieb ist, diese Woche wieder in Betrieb gehen könnte. Nun hofft man, die Arbeiten bis...