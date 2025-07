Nach Maffay-Konzert in Schwarzenberg: Fan schreibt bewegenden Brief – und bekommt Antwort

Eine Berlinerin hat nach dem Maffay-Konzert im Erzgebirge einen bewegenden Brief an ihr Idol verfasst - und bekam Antwort. Was der Sänger selbst über seine Konzertpläne für 2026 sagt.

Gut vier Wochen liegen die beiden Konzerte, die Peter Maffay auf der Schwarzenberger Waldbühne gespielt und damit Tausende Fans glücklich gemacht hat, nun zurück. Bis heute klingen diese Abende nach. So auch bei Barbara Beuth, jener Berlinerin, die kurzfristig über „Freie Presse" noch eine Unterkunft vermittelt bekam, weil viele Leute aus...