Nach tätlichem Übergriff in Schwarzenberg: Oberbürgermeister äußert sich zu Vorfall

Zwei Angriffe aus dem Nichts auf zwei gestandene Geschäftsmänner der Stadt, verübt von minderjährigen Jugendlichen. Der Bereich Bahnhof Schwarzenberg wird zunehmend gemieden. Wie geht es dort weiter?

Mit großer Sorge verfolgt Christoph Weigel die Geschehnisse an der Bahnhofstraße und dem Bahnhof in Schwarzenberg. Seit vielen Jahren hat der Fotografenmeister dort sein Geschäft mit Atelier. Doch seit August 2025 habe sich sein Sicherheitsgefühl verändert, sagt er. Denn bei einem abendlichen Spaziergang mit seiner Partnerin wurde er...