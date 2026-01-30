MENÜ
Das Gebäude am Busbahnhof in Schwarzenberg steht zu großen Teilen leer.
Das Gebäude am Busbahnhof in Schwarzenberg steht zu großen Teilen leer. Bild: Carsten Wagner
Christoph Weigel wurde im August 2025 an der Bahnhofstraße unvermittelt von einen Jugendlichen attackiert und geschlagen.
Christoph Weigel wurde im August 2025 an der Bahnhofstraße unvermittelt von einen Jugendlichen attackiert und geschlagen. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Taxen werden in den Abendstunden hier vorerst nicht mehr stehen, aber per Rufbereitschaft Kunden sehr wohl abholen.
Taxen werden in den Abendstunden hier vorerst nicht mehr stehen, aber per Rufbereitschaft Kunden sehr wohl abholen. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Nach tätlichem Übergriff in Schwarzenberg: Oberbürgermeister äußert sich zu Vorfall
Von Beate Kindt-Matuschek
Zwei Angriffe aus dem Nichts auf zwei gestandene Geschäftsmänner der Stadt, verübt von minderjährigen Jugendlichen. Der Bereich Bahnhof Schwarzenberg wird zunehmend gemieden. Wie geht es dort weiter?

Mit großer Sorge verfolgt Christoph Weigel die Geschehnisse an der Bahnhofstraße und dem Bahnhof in Schwarzenberg. Seit vielen Jahren hat der Fotografenmeister dort sein Geschäft mit Atelier. Doch seit August 2025 habe sich sein Sicherheitsgefühl verändert, sagt er. Denn bei einem abendlichen Spaziergang mit seiner Partnerin wurde er...
