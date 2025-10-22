Nächste Bundesstraße im Erzgebirge voll gesperrt – Neue Asphaltdecke für Teil der B 101

Schwarzenberg
In Kürze wird die B 101 in Schwarzenberg zwischen Grünhainer Straße und Kreisverkehr voll gesperrt. Der Verkehr rollt dann wieder über den Bahnhof.
Die Straße der Einheit (Bundesstraße 101) in Schwarzenberg ist ab 27. Oktober zwischen Grünhainer Straße und Kreisverkehr Viadukt wegen einer Deckensanierung voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.
