Nächste Gemeinde im Erzgebirge plant Garagen-Deal – aber der betrifft nicht alle Garagenbesitzer

In fast jeder Kommune steht aktuell die Frage: Wie geht es weiter für Garagenbesitzer? Jetzt hat Raschau-Markersbach seine Pläne vorgestellt.

Die meisten haben es verdrängt. Doch spätestens jetzt, da auch die letzten Kommunen Kündigungsschreiben an Garagenbesitzer ausreichen, ist das sogenannte Schuldrechtsanpassungsgesetz, das bereits 1995 in Kraft trat, wieder in aller Munde. Dieses soll eine Konstellation beenden, die das Bürgerliche Gesetzbuch so nicht kennt.