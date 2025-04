Nächste Vollsperrung einer Bundesstraße im Erzgebirge: B 101 in Schwarzenberg in Kürze dicht

Und wieder wird die Geduld der Kraftfahrer im Erzgebirge auf eine harte Probe gestellt. Die B 101 in Schwarzenberg wird ab Anfang Mai an einem Nadelöhr voll gesperrt.

Die Stadt Schwarzenberg kündigt eine längerfristige Baumaßnahme auf der Straße der Einheit (Bundesstraße 101) ein, die am 5. Mai in Kraft tritt und für alle Kraftfahrer mit einer weiträumigen Umleitung einhergeht. Denn die B 101 wird an einem Nadelöhr zwischen dem Abzweig Am Wasserwerk und der Zufahrt zur Landkreisentsorgung Schwarzenberg...