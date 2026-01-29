MENÜ
Beim Netzwerktreffen des WGV ging es um aktuelle Fördermöglichkeiten für Unternehmen. Bild: eyetronic/Fotolia
Beim Netzwerktreffen des WGV ging es um aktuelle Fördermöglichkeiten für Unternehmen. Bild: eyetronic/Fotolia
Schwarzenberg
Netzwerktreffen zu aktuellen Förderprogrammen in Sachsen – Impulse für die Wirtschaft im Erzgebirge
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Der Wirtschafts- und Gewerbeverein Schwarzenberg hat in dieser Woche zu einem Netzwerktreffen eingeladen. Diese sollen Firmenvertretern Impulse für ihre Arbeit vermitteln. Diesmal ging es ums Geld.

„Mal ist die Arbeitssicherheit, mal der Brandschutz ein Thema. Und diesmal geht es ums Geld, genauer um Fördermöglichkeiten für Unternehmen in Sachsen.“ Das sagt Uwe Baumgärtel, der selbst in Schwarzenberg ein Unternehmen führt und ist eines von derzeit gut 130 Mitgliedern, die dem Wirtschafts- und Gewerbeverein (WGV), Region...
