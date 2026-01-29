Netzwerktreffen zu aktuellen Förderprogrammen in Sachsen – Impulse für die Wirtschaft im Erzgebirge

Schwarzenberg
Der Wirtschafts- und Gewerbeverein Schwarzenberg hat in dieser Woche zu einem Netzwerktreffen eingeladen. Diese sollen Firmenvertretern Impulse für ihre Arbeit vermitteln. Diesmal ging es ums Geld.
„Mal ist die Arbeitssicherheit, mal der Brandschutz ein Thema. Und diesmal geht es ums Geld, genauer um Fördermöglichkeiten für Unternehmen in Sachsen.“ Das sagt Uwe Baumgärtel, der selbst in Schwarzenberg ein Unternehmen führt und ist eines von derzeit gut 130 Mitgliedern, die dem Wirtschafts- und Gewerbeverein (WGV), Region...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.