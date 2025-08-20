Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In diesem Gebäude an der Bahnhofstraße in Schwarzenberg befand sich die Schokoladenfabrik.
In diesem Gebäude an der Bahnhofstraße in Schwarzenberg befand sich die Schokoladenfabrik.
Schwarzenberg
Neue Details über die Geschichte der Schokoladenfabrik in Schwarzenberg
Von Beate Kindt-Matuschek
Die kleine Beitragsfolge zur Schokoladenfabrik in Schwarzenberg stieß auf große Resonanz. Ein Heimatforscher kann weitere Jahreszahlen ergänzen. Die Geschichte weckt zudem Erinnerungen.

Dass es in der Stadt Schwarzenberg bis 1934 eine Schokoladenfabrik gab, dieses fast in Vergessenheit geratene süße Geschichtskapitel hat viele überrascht. Nach den Recherchen der „Freien Presse“ hatte Hugo Lein aus Rittersgrün 1869 eine solche Fabrik an der Bahnhofstraße in Schwarzenberg gegründet. Bekannt und belegbar ist zudem, dass...
