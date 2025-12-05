Neue Tourist-Information in Schwarzenberg eröffnet

Schwarzenberg
Kurz vor Beginn des Schwarzenberger Weihnachtsmarktes hat nun auch die neue Stadtinformation ihre Türen geöffnet. Nun können die Gäste kommen.
Genau ein Jahr ist es her, da sind die neuen Räume der Tourist-Information in Schwarzenberg näher vorgestellt worden. Sie befindet sich ab sofort in der ehemaligen Sparkassenfiliale am Unteren Markt. In den zurückliegenden Tagen ist der Um- bzw. Einzug erfolgt. Am 4. Dezember hat die neue Anlaufstelle für Besucher der Stadt ihre Tore erstmals...
