Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Neugestaltung des Außengeländes in Regie der Firma Lorenz Bau hat begonnen.
Die Neugestaltung des Außengeländes in Regie der Firma Lorenz Bau hat begonnen. Bild: Carsten Wagner
Die Neugestaltung des Außengeländes in Regie der Firma Lorenz Bau hat begonnen.
Die Neugestaltung des Außengeländes in Regie der Firma Lorenz Bau hat begonnen. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Neuer Eingangsbereich für Kita „Sonnenschein“ in Schwarzenberg
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der alte Eingangsbereich einer Kindereinrichtung im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe muss erneuert werden. Jetzt rollt der Bagger.

Für die Mädchen und Jungen der Kita „Sonnenschein“ im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe beginnen spannende Monate. Denn nun haben die Bauarbeiten für die Erneuerung des Eingangsbereiches ihres Kinderhauses begonnen. Die Bagger rollen. Bis Ende November sind die Arbeiten geplant. Der alte Treppenaufgang des alten DDR-Plattenbaus war...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
2 min.
Sandspielkiste in Schwarzenberger Altstadt steht und erntet Lob von Hauptstädtern
Lukas Ullmann freut sich, dass die neue Sandspielkiste steht.
Es ist ein erster kleiner Schritt, etwas mehr Aufenthaltsqualität in der Schwarzenberger Altstadt zu schaffen. Freude über Spielzeugspenden und Lob.
Beate Kindt-Matuschek
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
16:00 Uhr
1 min.
Vollsperrung in Schwarzenberg-Neuwelt: Verkehr rollt ab Montag rund um die Stadt
Nächste baubedingte Vollsperrung in Schwarzenberg ab Montag.
Ab Montag wird die Schneeberger Straße im Stadtteil Neuwelt voll gesperrt. Der Grund sind Tiefbauarbeiten.
Beate Kindt-Matuschek
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel