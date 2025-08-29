Neuer Eingangsbereich für Kita „Sonnenschein“ in Schwarzenberg

Der alte Eingangsbereich einer Kindereinrichtung im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe muss erneuert werden. Jetzt rollt der Bagger.

Für die Mädchen und Jungen der Kita „Sonnenschein“ im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe beginnen spannende Monate. Denn nun haben die Bauarbeiten für die Erneuerung des Eingangsbereiches ihres Kinderhauses begonnen. Die Bagger rollen. Bis Ende November sind die Arbeiten geplant. Der alte Treppenaufgang des alten DDR-Plattenbaus war...