Neues Schauobjekt im ältesten Schaubergwerk des Erzgebirges – Doch was ist ein Schrapper?

Die Besucher des Schaubergwerks „Herkules-Frisch-Glück“ in Waschleithe bekommen auf dem Rundgang künftig ein Abbau-Gerät zu sehen, das einen gewissen Seltenheitswert hat: einen Schrapper.

„Wir haben ein neues Schaustück“, verkündet Martin Riedel, der Leiter des Schaubergwerks „Herkules-Frisch-Glück“ in Waschleithe stolz. Es ist das älteste Schaubergwerk, das es im Erzgebirge gibt und in 80 Metern Tiefe die Besucher mit zwei großen Marmorsälen und smaragdgrünen Seen überrascht. Nun kommt als weitere Neuerung noch ein...