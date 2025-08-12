„Oasen im Osten“ – Frank Richter stellt im Erzgebirge sein neues Buch vor

Es ist noch nicht auf dem Markt, aber verspricht Spannendes aus dem Osten. Im Erzgebirge ist Frank Richter gern. Am Mittwoch kommt er nach Schwarzenberg.

Frank Richter ist kein Unbekannter im Erzgebirge. Einst war er als Pfarrer in Aue und Eibenstock tätig, bevor er als DDR-Bürgerrechtler bekannt wurde. Die meisten kennen ihn aus seiner Zeit als Chef der Landeszentrale für politische Bildung. Richter ist aber auch Autor, und so wird er am Mittwoch für ein Preview seines neuen Buches nach...