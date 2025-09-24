Oberschule im Erzgebirge räumt vier Auslandstipendien ab

Schwarzenberg
Vier Jugendliche aus der Oberschule Beierfeld starten am Wochenende ins Abenteuer. Sie nehmen an einem einmonatigen Schüleraustausch im Ausland teil.
Das sächsische Kultusministerium unterstützt 35 Mädchen und Jungen aus ganz Sachsen mit einem Auslandsstipendium und ermöglicht ihnen an einem Schüleraustausch teilzunehmen. Unter den geförderten Schülerinnen und Schüler sind auch vier Jugendliche, die an der Oberschule Grünhain-Beierfeld lernen.
