Für Ruth Gillner, Pia Panhans, Franz Leopold Schirmer und Christina Weigel (v. l.) geht es ins Ausland.
Für Ruth Gillner, Pia Panhans, Franz Leopold Schirmer und Christina Weigel (v. l.) geht es ins Ausland. Bild: Wagner
Für Ruth Gillner, Pia Panhans, Franz Leopold Schirmer und Christina Weigel (v. l.) geht es ins Ausland.
Für Ruth Gillner, Pia Panhans, Franz Leopold Schirmer und Christina Weigel (v. l.) geht es ins Ausland. Bild: Wagner
Schwarzenberg
Oberschule im Erzgebirge räumt vier Auslandstipendien ab
Von Katja Lippmann-Wagner
Vier Jugendliche aus der Oberschule Beierfeld starten am Wochenende ins Abenteuer. Sie nehmen an einem einmonatigen Schüleraustausch im Ausland teil.

Das sächsische Kultusministerium unterstützt 35 Mädchen und Jungen aus ganz Sachsen mit einem Auslandsstipendium und ermöglicht ihnen an einem Schüleraustausch teilzunehmen. Unter den geförderten Schülerinnen und Schüler sind auch vier Jugendliche, die an der Oberschule Grünhain-Beierfeld lernen.
