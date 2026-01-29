Offene Türen an der Stadtschule Schwarzenberg – eine Schule mit Besonderheiten

Vor zahlreichen Viertklässlern steht derzeit die Frage: Auf welcher Schule geht es für mich weiter? Viele Schulen öffnen deshalb ihre Türen.

Die Türen der Stadtschule Schwarzenberg öffnen sich für interessierte Viertklässler und ihre Eltern am 30. Januar, von 16 bis 19 Uhr. Dann wird die Schule vorgestellt, die für Schüler ab Klasse 5 vielfältige Angebote bereithält. So ist sie eine von nur zwei Schulen in Sachsen, die seit 2022 eine Talent-Company der Strahlemann-Stiftung zur...