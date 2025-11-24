Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Montagvormittag schwebte der Baum für den Marktplatz am Kran ein.
Montagvormittag schwebte der Baum für den Marktplatz am Kran ein. Bild: Lukas Ullmann
Im unteren Teil musste der Baum um etwa zwei Meter gekürzt und einige Äste entfernt werden.
Im unteren Teil musste der Baum um etwa zwei Meter gekürzt und einige Äste entfernt werden. Bild: Lukas Ullmann
Beim Transport des Baumes gab es am Unteren Tor eine echte Engstelle.
Beim Transport des Baumes gab es am Unteren Tor eine echte Engstelle. Bild: Lukas Ullmann
Schwarzenberg
Ohne Missgeschick und Pannen: Weihnachtsbaum steht auf dem Schwarzenberger Markt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weihnachtsbaum für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt steht. Auch der diesjährige Baum wurde der Stadt gespendet.

Eine stattliche Tanne, die über 20 Jahre im Vorgarten des Hauses von Christel Kaiser aus Erla gewachsen ist, steht nun auf dem Schwarzenberger Markt. Kurz nach 11 Uhr am Montagmorgen sind sowohl Transport als auch das Aufstellen beendet. Die Reaktionen von Schaulustigen, die das Ganze beobachtet haben, reichen von „Respekt“, für die Männer,...
Mehr Artikel