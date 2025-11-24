Ohne Missgeschick und Pannen: Weihnachtsbaum steht auf dem Schwarzenberger Markt

Weihnachtsbaum für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt steht. Auch der diesjährige Baum wurde der Stadt gespendet.

Eine stattliche Tanne, die über 20 Jahre im Vorgarten des Hauses von Christel Kaiser aus Erla gewachsen ist, steht nun auf dem Schwarzenberger Markt. Kurz nach 11 Uhr am Montagmorgen sind sowohl Transport als auch das Aufstellen beendet. Die Reaktionen von Schaulustigen, die das Ganze beobachtet haben, reichen von „Respekt“, für die Männer,...