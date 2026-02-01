MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Schwarzenberg
  • |

  • Ort im Erzgebirge plant Lichtmess-Premiere – Wo im Raum Aue und Schwarzenberg am Montag noch gefeiert wird

Zu Lichtmess am Montag gehen auch die letzten Schwibbögen im Erzgebirge aus.
Zu Lichtmess am Montag gehen auch die letzten Schwibbögen im Erzgebirge aus. Bild: montage: Kristian Hahn/Archiv
Zwönitz feiert erneut groß das Ausknipsen der Weihnachtsbeleuchtung.
Zwönitz feiert erneut groß das Ausknipsen der Weihnachtsbeleuchtung. Bild: Vorberg/Stadtverwaltung Zwönitz/Archiv
Türmer Gerd Schlesinger (r.) und Nachtwächter Jörg Eller laden ab 17 Uhr zu einem Stadtrundgang mit Laternen durch die Altstadt ein.
Türmer Gerd Schlesinger (r.) und Nachtwächter Jörg Eller laden ab 17 Uhr zu einem Stadtrundgang mit Laternen durch die Altstadt ein. Bild: Carsten Wagner/Archiv
Zu Lichtmess am Montag gehen auch die letzten Schwibbögen im Erzgebirge aus.
Zu Lichtmess am Montag gehen auch die letzten Schwibbögen im Erzgebirge aus. Bild: montage: Kristian Hahn/Archiv
Zwönitz feiert erneut groß das Ausknipsen der Weihnachtsbeleuchtung.
Zwönitz feiert erneut groß das Ausknipsen der Weihnachtsbeleuchtung. Bild: Vorberg/Stadtverwaltung Zwönitz/Archiv
Türmer Gerd Schlesinger (r.) und Nachtwächter Jörg Eller laden ab 17 Uhr zu einem Stadtrundgang mit Laternen durch die Altstadt ein.
Türmer Gerd Schlesinger (r.) und Nachtwächter Jörg Eller laden ab 17 Uhr zu einem Stadtrundgang mit Laternen durch die Altstadt ein. Bild: Carsten Wagner/Archiv
Schwarzenberg
Ort im Erzgebirge plant Lichtmess-Premiere – Wo im Raum Aue und Schwarzenberg am Montag noch gefeiert wird
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ende der Weihnachtszeit am 2. Februar wird vielerorts besonders gefeiert. Welche Veranstaltungen sind in der Region Aue und Schwarzenberg geplant? „Freie Presse“ gibt einen Überblick.

Mit Mariä Lichtmess am 2. Februar endet die Weihnachtszeit im Erzgebirge. Vielerorts wird das mit einem besonderen Programm gefeiert. Wo was geplant ist – die „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.01.2026
4 min.
„Die Leute freuen sich darauf“: Dorf im Erzgebirge feiert Lichtmess besonders
Johannes Dehnel gehörte vor 20 Jahren zu den Zschorlauern, die die Lichtmessfeier im Ort organisierten.
Dieser Tage brennen noch in vielen Häusern in Zschorlau die Schwibbögen. Das hat auch mit einer Tradition zu tun, die vor 20 Jahren begründet wurde. Am Montag wird vorm Haus der Vereine wieder gefeiert.
Heike Mann
17:07 Uhr
5 min.
Wichtiger Gaza-Grenzübergang wieder eingeschränkt geöffnet
Der Grenzübergang ist wieder geöffnet. (Archivbild)
Der Übergang zwischen Rafah und Ägypten gilt den Gaza-Bewohnern als "Tor zu Welt". Einige Palästinenser dürfen nun wieder ein- und ausreisen.
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
16:20 Uhr
3 min.
Finale im Weihnachtsland: Bergstadt im Erzgebirge lädt Montag zu großer Lichtmess-Feier – Das ist geplant
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
Mehr Artikel