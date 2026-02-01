Ort im Erzgebirge plant Lichtmess-Premiere – Wo im Raum Aue und Schwarzenberg am Montag noch gefeiert wird

Das Ende der Weihnachtszeit am 2. Februar wird vielerorts besonders gefeiert. Welche Veranstaltungen sind in der Region Aue und Schwarzenberg geplant? „Freie Presse“ gibt einen Überblick.

