Ortseingangsschild einer Stadt im Erzgebirge ist weg

Autofahrer, die aus Richtung Lauter nach Schwarzenberg kommen, sehen derzeit nur einen leeren Rahmen und eine Tempobegrenzung. Wer muss es ersetzen?

Schon seit einigen Tagen ist es weg: Das Ortseingangsschild der Großen Kreisstadt Schwarzenberg an der Zufahrt zum Stadtteil Neuwelt. All jene, die Schwarzenberg aus Richtung Lauter erreichen, schauen derzeit durch einen leeren Rahmen. „Das wurde tatsächlich gestohlen“, bestätigt Stadtsprecherin Katrin Hübner auf Nachfrage der „Freien... Schon seit einigen Tagen ist es weg: Das Ortseingangsschild der Großen Kreisstadt Schwarzenberg an der Zufahrt zum Stadtteil Neuwelt. All jene, die Schwarzenberg aus Richtung Lauter erreichen, schauen derzeit durch einen leeren Rahmen. „Das wurde tatsächlich gestohlen“, bestätigt Stadtsprecherin Katrin Hübner auf Nachfrage der „Freien...