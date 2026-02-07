„Otto geht es gut!“ – Zwei schwarze Mietzen und ihr Altstadtrevier im Erzgebirge

Otto und Frieda sind zwei Streuner, die seit etwa 2021 die Schwarzenberger Altstadt zu ihrem Revier auserkoren haben. Doch Kater Otto darf seit einem Jahr nicht mehr raus. Wo steckt er jetzt?

„Im nächsten Leben werde ich Katze!“ Diese Aussage kennt man von fast jedem, der eine Samtpfote sein eigen nennt und weiß, wie er selbst die Vierbeiner verwöhnt. Sie genießen, so sie Teil einer Familie sind, ihr Leben jeden Tag. „Im nächsten Leben werde ich Katze!“ Diese Aussage kennt man von fast jedem, der eine Samtpfote sein eigen nennt und weiß, wie er selbst die Vierbeiner verwöhnt. Sie genießen, so sie Teil einer Familie sind, ihr Leben jeden Tag.