Pfingstvolksfest im Erzgebirge startet am Freitag: Riesenkettenflieger verspricht besonderen Adrenalinkick

Der Rummel über Pfingsten hat in Schwarzenberg Tradition. 30 Geschäfte warten auf Besucher, darunter ist eine besondere Attraktion. Und wie sieht es dieses Jahr mit den Preisen aus?

Wer Kettenkarussell hört, denkt an ein Fahrgeschäft für Kinder. Die Sitzschalen sind an Ketten befestigt, die Beine fliegen hoch. Alles in moderater Höhe. Trotzdem bekommt manch einer schon beim Zuschauen Bauchkribbeln. Ganz früher durfte das Kettenkarussell auf keinem Rummel fehlen. Mittlerweile hat sich das etwas geändert.