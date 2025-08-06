Pizzeria auf dem Schwarzenberger Markt schließt

Schwarzenberg
Was zunächst nur als Gerücht kursierte, wurde nun durch den Geschäftsführer bestätigt: Die Pizzeria „Sole mio“ auf dem Markt in Schwarzenberg bleibt zu.
„O Sole mio“ ist ein Lied, das „Meine Sonne“ besingt. Mit reichlich italienischem Drama verknüpft ist auch die kurze Geschichte der gleichnamigen Pizzeria auf dem Markt in Schwarzenberg, dessen Team nun via Facebook bekanntgab, nach dem Urlaub nicht wieder zu öffnen. Wie Inhaber Torsten Gleisinger gegenüber „Freie Presse“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.