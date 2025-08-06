Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Tür der Schwarzenberger Pizzeria bleibt nun doch für immer zu.
Die Tür der Schwarzenberger Pizzeria bleibt nun doch für immer zu. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Die Tür der Schwarzenberger Pizzeria bleibt nun doch für immer zu.
Die Tür der Schwarzenberger Pizzeria bleibt nun doch für immer zu. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Pizzeria auf dem Schwarzenberger Markt schließt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was zunächst nur als Gerücht kursierte, wurde nun durch den Geschäftsführer bestätigt: Die Pizzeria „Sole mio“ auf dem Markt in Schwarzenberg bleibt zu.

„O Sole mio“ ist ein Lied, das „Meine Sonne“ besingt. Mit reichlich italienischem Drama verknüpft ist auch die kurze Geschichte der gleichnamigen Pizzeria auf dem Markt in Schwarzenberg, dessen Team nun via Facebook bekanntgab, nach dem Urlaub nicht wieder zu öffnen. Wie Inhaber Torsten Gleisinger gegenüber „Freie Presse“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
6 min.
Pizza-Genuss im Erzgebirge: Sieben Tipps, die Italien-Fans kennen sollten
Torsten Philipp holt in der Pizzeria in Olbernhau eine Pizza aus dem Ofen.
Pizza wie in Italien – und das mitten im Erzgebirge. In vielen Lokalen entstehen Pizzen mit Herz und Hand. Manche Gastgeber kommen direkt aus Neapel. Und in einem Lokal steht sogar ein Weltmeister am Ofen.
unseren Redakteuren
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
05.08.2025
3 min.
Pizza-Mobil parkt vorm Naturbad in Grünhain – Der junge Inhaber ist kein Unbekannter
Bence Mészöly steht mit seinem Mobil am Naturbad Grünhain. Es gibt auch Strudel und Kaffee.
Ein junger Mann aus Ungarn macht sich selbstständig mit einem rollenden Imbissangebot und hofft nun auf sonnenreichere Tage im August.
Beate Kindt-Matuschek
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Mehr Artikel