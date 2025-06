„Plötzlich stand Peter Maffay bei uns im Laden“ - Star sorgt auch abseits der Konzerte für Begeisterung im Erzgebirge

Peter Maffay hat gleich zwei Konzerte in Schwarzenberg gegeben. Er sorgte für ausgebuchte Hotels, viel Trubel in der Stadt und eine Überraschungsbegegnung.

Aus ganz Deutschland pilgerten Peter-Maffay-Fans nach Schwarzenberg. Dort gab der Künstler zwei von insgesamt fünf Open Airs in diesem Sommer. Nicht nur rund um die Waldbühne herrschte auffällig reges Treiben. Gerade am Samstag war viel los in der Stadt. Beim Kinder- und Jugendkunstsymposium auf Schloss Schwarzenberg stellte Holzbildhauer...