Polizei zieht betrunkenen Radfahrer in Schwarzenberg aus dem Verkehr

Der 36-Jährige hatte am frühen Nachmittag bereits 1,86 Promille „getankt“. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Schon am zeitigen Nachmittag reichlich betrunken unterwegs gewesen ist ein Fahrradfahrer am Dienstag in Schwarzenberg. Das hat die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch in ihrem Bericht zu dem Vorfall mitgeteilt: In der Schwarzenberger Straße im Ortsteil Grünstädtel kontrollierten Polizisten am Dienstag kurz nach 14 Uhr im Rahmen einer...