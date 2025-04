Polizeikontrolle in Schwarzenberg: Gurtmuffel im Visier der Beamten - ein Fahrzeug stillgelegt

Dienstagvormittag in Schwarzenberg und die Kelle geht hoch: Eine Polizeikontrolle hat an der Karlsbader Straße stattgefunden. Für die Beamten gab es reichlich zu tun.

Die Verkehrspolizeiinspektion der Polizeidirektion Chemnitz hat am Dienstag von 9 bis 11.30 Uhr in Schwarzenberg eine stationäre Verkehrskontrolle an der Karlsbader Straße durchgeführt. Auf Nachfrage der „Freien Presse“ lag der Schwerpunkt der Kontrolle auf dem Anlegen des Sicherheitsgurtes.