Porsche Werkzeugbau: Besonderes Konzert im Erzgebirge

Der Abend zeigte, wie gut sich Kultur und Industrie verbinden lassen. Er kam auch bei den Mitarbeitern gut an.

Schwarzenberg. Die Veranstaltung „Grün wie das Gras Irlands“ hat am Samstagabend zahlreiche Besucher in die Halle der Porsche Werkzeugbau Gesellschaft gelockt. Das Artmontan-Konzert war bereits im Vorfeld schnell ausverkauft. Geboten wurde Irish Folk. Der Abend zeigte, wie gut sich Kultur und Industrie verbinden lassen. Schwarzenberg. Die Veranstaltung „Grün wie das Gras Irlands“ hat am Samstagabend zahlreiche Besucher in die Halle der Porsche Werkzeugbau Gesellschaft gelockt. Das Artmontan-Konzert war bereits im Vorfeld schnell ausverkauft. Geboten wurde Irish Folk. Der Abend zeigte, wie gut sich Kultur und Industrie verbinden lassen.