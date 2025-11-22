Prächtige Tanne für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt aus „kaiserlichem“ Vorgarten

Christel Kaiser aus Erla stiftet im Festjahr der Stadt Schwarzenberg die große Tanne aus ihrem Garten für den Weihnachtsmarkt. Ein zweiter Baum kommt vom Steinweg. Doch warum erst am Montag?

„Den Baum hat vor etwa 70 Jahren mein Vater gepflanzt", erklärt Christel Kaiser, die in Erla wohnt. Die Tanne in ihrem Garten, an dem die S 272 unmittelbar vorbeiführt, kennen sicher viele vom Vorbeifahren. Ein stattlicher Baum von gut 20 Metern Höhe, der Platz nach allen Seiten hatte, um seine Äste zu entfalten.