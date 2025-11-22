Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Christel Kaiser stiftet diesen prächtigen Baum für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt.
Christel Kaiser stiftet diesen prächtigen Baum für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt. Bild: Kindt-Matuschek
Stolze 2.40 Meter misst der Umfangs des Stammes der Tanne.
Stolze 2.40 Meter misst der Umfangs des Stammes der Tanne. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Die Nordmanntanne im Garten bei Familie Grieger wurde bereits gefällt und wartet nun auf ihren zweiten großen Auftritt als Weihnachtsbaum.
Die Nordmanntanne im Garten bei Familie Grieger wurde bereits gefällt und wartet nun auf ihren zweiten großen Auftritt als Weihnachtsbaum. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Prächtige Tanne für den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt aus „kaiserlichem“ Vorgarten
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Christel Kaiser aus Erla stiftet im Festjahr der Stadt Schwarzenberg die große Tanne aus ihrem Garten für den Weihnachtsmarkt. Ein zweiter Baum kommt vom Steinweg. Doch warum erst am Montag?

„Den Baum hat vor etwa 70 Jahren mein Vater gepflanzt“, erklärt Christel Kaiser, die in Erla wohnt. Die Tanne in ihrem Garten, an dem die S 272 unmittelbar vorbeiführt, kennen sicher viele vom Vorbeifahren. Ein stattlicher Baum von gut 20 Metern Höhe, der Platz nach allen Seiten hatte, um seine Äste zu entfalten.
