Problemgeladene Lehrstunden für den Kultusminister im Erzgebirge - Verlängerung der 100-Schulen-Tour hatte es in sich

Gleich zwei Schulbesuche absolvierte Sachsens Kultusminister Conrad Clemens am Mittwoch in Breitenbrunn. Und von beiden Treffen nahm er reichlich „Hausaufgaben“ mit nach Dresden.

„100 Schulen an 100 Tagen“ wollte Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) besuchen. Die zwei Schulen in Breitenbrunn, die am Mittwoch auf dem Tourenplan des Ministers standen, waren eine Zugabe, für die sich die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Lang stark gemacht hatte. „Und ich werde weitermachen“, versprach der 42-Jährige am Ende...